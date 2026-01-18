El prófugo en campaña: Vladimir Cerrón se conecta por primera vez vía Zoom con Panorama

Desde la clandestinidad, el prófugo Vladimir Cerrón reapareció públicamente y se conectó vía Zoom con el programa Panorama. En diálogo con el periodista Marcos Matías, el exgobernador de Junín confirmó que se encuentra en campaña política pese a su situación legal y sostuvo que continuará oculto por temor a posibles atentados contra su vida en caso sea encarcelado. “Mientras mi vida esté amenazada, tengo que preservarla”, afirmó.

Asimismo, el prófugo Cerrón Rojas afirmó que estar requerido por la justicia peruana no es un impedimento para desarrollar sus actividades políticas y aseguró que, para realizar campaña electoral, no es necesaria su presencia física. En ese sentido, anunció que se dirigirá a sus seguidores mediante reuniones virtuales en distintas ciudades del país, siendo posiblemente Lima, Huancayo y Cusco las primeras en su agenda política.

Cerrón permanece en la clandestinidad bajo la custodia de tres personas: una encargada de prepararle los alimentos, otra que realiza las compras y una tercera dedicada exclusivamente a su seguridad. Incluso, afirmó llevar una vida austera y sostenerse económicamente con el apoyo de “algunos camaradas”. Pero hay algo más increíble: reveló que desde las sombras continúa realizando actividades académicas y hasta atiende a pacientes.

RATIFICARON PRISIÓN PREVENTIVA

Cabe recordar que el pasado 6 de enero el Poder Judicial ratificó el pedido de prisión preventiva contra Vladimir Cerrón Rojas, investigado por los presuntos delitos de lavado de activos y organización criminal por el caso conocido como “Los Dinámicos del Centro”, por lo que el exgobernador regional de Junín continúa en condición de prófugo de la justicia mientras avanzan las investigaciones en su contra.