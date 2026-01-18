José Jerí y sus respuestas por partes: incluyó a ministro del Interior en reunión en chifa

El presidente José Jerí volvió a pronunciarse sobre la polémica reunión que sostuvo con un empresario chino en un chifa de San Borja el pasado 26 de diciembre y, en un nuevo mensaje difundido durante la madrugada, mencionó al ministro del Interior, Vicente Tiburcio. A través de un video grabado, el mandatario volvió a negar que el encuentro haya tenido algún propósito irregular.

Según relató, la reunión se dio luego de una jornada de coordinaciones y recorridos por Lima junto al ministro Vicente Tiburcio y su escolta personal. “El 26 de diciembre, en un horario de atención habitual y prudente, y luego de conversar y coordinar como todos los días y dar vueltas en Lima con el ministro Tiburcio y mi escolta, los invité a cenar en el chifa”, explicó Jerí.

Además, indicó que el objetivo del encuentro fue dialogar sobre la futura celebración de la amistad entre Perú y China al afirmar que desconoce de las actividades pasadas del empresario y remarcó que no recibió ningún pedido de apoyo, favor o intercesión. “Si él me hubiera pedido algo irregular, automáticamente hubiera cortado todo vínculo con él”, enfatizó el mandatario.

MENSAJE DE MADRUGADA

Hacia el final de sus descargos, Jerí Oré reconoció como un error la forma en que acudió al establecimiento y ofreció disculpas. “Admito mi error y pido las disculpas por haber ingresado encapuchado, lo que generó suspicacias y dudas”, señaló. Asimismo, aseguró que acudirá a las instancias correspondientes si es convocado y prometió dejar registro de todas sus actividades futuras.