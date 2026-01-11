Ciro Castillo: investigación de Panorama termina en prisión preventiva para gobernador del Callao

El Poder Judicial ordenó 24 meses de prisión preventiva contra el suspendido gobernador del Callao, Ciro Castillo Rojo, como parte del proceso penal que se le sigue por los presuntos delitos de organización criminal y colusión agravada. La decisión fue adoptada por el Décimo Primer Juzgado de Investigación Preparatoria del Callao, luego de extensas audiencias en las que se evaluaron los elementos presentados por la Fiscalía.

La medida también alcanza a otros ocho investigados que, según el Ministerio Público, habrían integrado una estructura dedicada a manipular procesos de contratación pública dentro del Gobierno Regional del Callao. El juez Edie Walther Solórzano consideró que existen graves y fundados elementos de convicción, así como peligro de fuga y de obstaculización, por lo que ordenó la prisión preventiva para todos los implicados.

En el caso de Castillo Rojo, quien permanece en condición de no habido desde diciembre del año pasado, el magistrado dispuso su inmediata búsqueda y captura a nivel nacional e internacional. La orden del magistrado busca garantizar su presencia en el proceso judicial, debido a que es señalado como uno de los presuntos líderes de la red criminal investigada.

REPORTAJES DE PANORAMA

La Fiscalía sostiene que la organización habría direccionado contratos por más de 1.4 millones de soles mediante licitaciones irregulares, favoreciendo a determinados proveedores. Las indagaciones se iniciaron tras dos reportajes de Panorama que revelaron que empresas contratadas por el gobierno regional habrían cobrado elevados montos sin ejecutar los trabajos para los que fueron adjudicadas.