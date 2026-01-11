Cobrándole al parlamentario: empresarios señalan que le entregaron dinero para tramitar obras

Un reportaje de Panorama recogió testimonios, audios y depósitos bancarios que hicieron diversos empresarios al parlamentario andino Javier Fernando Arce, señalado de haber recibido dinero para gestionar proyectos municipales que nunca se concretaron. Los afectados aseguran haber entregado grandes sumas en efectivo a Arce Alvarado tras reuniones y ofrecimientos de obras para diversas comunas del país.

Una de las denunciantes relató que llegó hasta la sede del Parlamento Andino para exigir la devolución de 600 mil soles que, según su versión, entregó al entorno del legislador. Otros empresarios afirman haber aportado montos de 200 mil y 300 mil soles, bajo la promesa de obtener financiamiento estatal para proyectos en al menos ocho municipalidades, sin que hasta ahora se hayan visto resultados.

El reportaje de Karla Ramírez, jefa de la Unidad de Investigación de Panamericana Televisión, también incluye audios de diversos alcaldes que confirman reuniones con Javier Fernando Arce para tratar iniciativas de inversión pública, lo que habría reforzado la confianza de los empresarios. Incluso, se presentó un depósito bancario de S/ 1,500, presuntamente destinado a la inscripción de un partido político.

LA RESPUESTA DE ARCE

Frente a las acusaciones, Javier Fernando Arce negó haber cometido irregularidades y sostuvo que no existe sustento documental que respalde los señalamientos en su contra. Mientras los empresarios insisten en la devolución de su dinero, el caso ha quedado expuesto en el debate público con versiones contrapuestas que ahora podrían derivar en investigaciones formales por parte de las autoridades competentes.