El “legado” del candidato presidencial Ronald Atencio: empresa que fundó vende ilegalmente tesis por S/ 5 mil

El candidato presidencial Ronald Atencio Sotomayor fue vinculado a un presunto esquema de venta ilegal de tesis universitarias tras una investigación periodística difundida por Panorama. El reportaje de Brian Matías señala al Centro Jurídico Athena, empresa que el abogado fundó en 2010, como una organización que, bajo la fachada de asesoría legal y académica, se dedica a comercializar trabajos académicos para la obtención de títulos universitarios.

Según los registros obtenidos por el equipo periodístico, la empresa ofrecía no solo la redacción íntegra de las tesis, sino también la elaboración de la metodología, la bibliografía y sesiones de preparación para que los clientes pudieran sustentar trabajos que no habían realizado. Los pagos por este servicio podían llegar hasta los S/ 5,900, bajo la promesa de confidencialidad total y contratos que no detallaban el verdadero alcance del encargo.

Especialistas consultados por el programa Panorama advirtieron que estas prácticas podrían constituir delitos como falsedad genérica, usurpación de autoría y fraude contractual, además de afectar gravemente la credibilidad del sistema universitario. Incluso, personal del propio Centro Jurídico Athena afirmó contar con más de 17 años de experiencia ofreciendo este tipo de servicios y conocer los mecanismos para evitar problemas legales a sus clientes.

ATENCIO DA SU DESCARGO

Frente a las acusaciones, el abogado Ronald Atencio negó cualquier participación en la elaboración irregular de tesis y aseguró que su rol en la empresa fue únicamente de asesoría académica, señalando además que no mantiene vínculo con la institución desde hace más de tres años. No obstante, el reportaje presenta indicios de una relación más reciente, lo que ha intensificado el cuestionamiento público al aspirante presidencial en plena campaña electoral.