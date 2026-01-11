Ministra de Economía en Panorama: “Petroperú no se privatiza ni se vende”

La ministra de Economía y Finanzas, Denisse Miralles, afirmó que Petroperú no será privatizada ni vendida, pese a la delicada situación económica que atraviesa la empresa estatal. En entrevista con Panorama, la titular del MEF sostuvo que la intención del Gobierno es reorganizar la petrolera y garantizar que sus activos sigan bajo control del Estado, en un contexto en el que las cifras financieras no son las mejores.

En diálogo con Carla Muschi, la ministra Miralles advirtió que una empresa que no genera utilidades no puede afrontar sus obligaciones. En ese sentido, descartó que el Ejecutivo vaya a realizar nuevas transferencias de recursos para cubrir los déficits, al señalar que la compañía petrolera esperaba ese respaldo estatal, el cual no se dará bajo el actual enfoque de austeridad y responsabilidad fiscal.

Añadió que el 55% del gasto de Petroperú corresponde a beneficios laborales, lo que, a su juicio, debe revisarse para adecuar la empresa a su realidad financiera. Sobre la refinería de Talara, la titular del MEF destacó que se trata de un activo estratégico para el país, incluso superior al de otras naciones de la región como Ecuador, pero reconoció que no ha sido administrado ni explotado de manera eficiente.

ESTIMA CRECIMIENTO DEL 3.2%

Finalmente, Miralles se refirió al panorama económico del país y estimó que el Perú crecerá alrededor de 3.2 % de cara al 2026, un año que estará marcado por las elecciones generales y municipales. No obstante, advirtió que las inversiones suelen desacelerarse en periodos electorales, por lo que será clave mantener la estabilidad macroeconómica y la confianza de los agentes económicos del país.