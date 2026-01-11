El camino de retorno de venezolanos: Kast y Jerí en reunión clave por migrantes

El presidente electo de Chile, José Antonio Kast, realizó esta semana una visita oficial al Perú, donde se reunió con el presidente de la República, José Jerí, para tratar uno de los temas más sensibles de la agenda bilateral: la migración irregular. En el encuentro, ambas autoridades analizaron la situación de miles de ciudadanos venezolanos que se encuentran en varios países de Sudamérica.

Durante la reunión, Kast propuso la creación de un corredor humanitario que permita garantizar el retorno ordenado y seguro de los migrantes venezolanos hacia su país de origen. Este mecanismo, según la iniciativa, partiría desde Chile, atravesaría el territorio peruano y contaría además con la participación de otros países como Ecuador y Colombia, conformando una ruta coordinada a nivel regional.

El excanciller peruano Francisco Tudela señaló que una propuesta de esta naturaleza requiere un alto nivel de cooperación internacional, ya que debe asegurar condiciones mínimas de seguridad, alimentación y atención en salud para los migrantes durante todo el trayecto. Además, advirtió que la implementación de un corredor humanitario demandaría un presupuesto considerable y una estructura logística compleja.

PROPUESTA COMPLEJA

Mientras los gobiernos involucrados evalúan los alcances de la iniciativa, el camino para concretar este corredor humanitario aún se presenta largo y lleno de desafíos. Sin embargo, las autoridades coinciden en que se trata de una alternativa que podría aliviar la crisis migratoria en la región y ofrecer una salida más ordenada para miles de venezolanos que desean regresar a su país tras la captura de Nicolás Maduro.