Audio entre Juan José Santiváñez y Eduardo Arana: el emisario del “Diablo”

Un audio difundido por Panorama el 14 de septiembre de 2025 puso en el centro de la polémica al entonces ministro de Justicia, Juan José Santiváñez. El registro revela que el funcionario solicitó la intervención de Eduardo Arana para favorecer a Miguel Marcelo Salirrosas, alias “El Diablo”, sindicado como integrante de la organización criminal “Los Pulpos” de Trujillo.

La conversación fue grabada en septiembre del año 2024 desde el despacho del propio Juan José Santiváñez cuando aún ocupaba el cargo de ministro del Interior. En el diálogo, se le escucha pedir a Eduardo Arana que el caso de Salirrosas sea atendido “con rapidez”, pese a que este ya había sido condenado por colaborar con el brazo armado de la referida organización criminal.

Según el reportaje, Santiváñez habría activado el altavoz del teléfono para que personas de su entorno escuchen cómo realizaba la gestión ante Eduardo Arana. Tras la difusión del audio, el equipo periodístico intentó obtener la versión del entonces ministro de Justicia, quien indicó que su abogado acudiría a brindar declaraciones para explicar el contexto de la conversación.

¿QUÉ DIJERON LOS IMPLICADOS?

En aquel momento, ni la Presidencia del Consejo de Ministros ni el Ministerio de Justicia han emitido un pronunciamiento oficial sobre el contenido del audio. La revelación se sumó a testimonios previos que señalaban que Santiváñez ya habría intervenido anteriormente para gestionar beneficios penitenciarios como el traslado de Miguel Marcelo Salirrosas a otro centro penitenciario.