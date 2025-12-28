El año de los expresidentes sentenciados: vergonzosa lista marca récord mundial

El Perú atraviesa un episodio sin precedentes en su historia republicana: cuatro expresidentes se encuentran recluidos de manera simultánea en el penal de Barbadillo. Pedro Castillo, Alejandro Toledo, Ollanta Humala y Martín Vizcarra conforman una lista que, para analistas políticos y observadores internacionales, refleja la profundidad de la crisis institucional, política y judicial que golpea al país.

Las condenas responden a hechos de diversa naturaleza. Pedro Castillo fue sentenciado a 11 años de prisión por conspiración para la rebelión, tras el intento de quiebre del orden constitucional ocurrido el 7 de diciembre de 2022. En tanto, Martín Vizcarra recibió una pena de 14 años por el delito de cohecho pasivo propio, vinculado a actos de corrupción durante su gestión como gobernador regional de Moquegua.

Por su parte, Ollanta Humala fue condenado a 15 años de prisión por lavado de activos agravado, junto a su esposa Nadine Heredia, debido a los aportes ilícitos a sus campañas presidenciales del 2006 y 2011. Alejandro Toledo, en tanto, acumula sentencias que superan los 30 años de cárcel por los casos Interoceánica Sur y Ecoteva, además de enfrentar un nuevo proceso que podría ampliar su condena en los próximos meses.

ESCENARIO POLÍTICO INÉDITO

Este escenario, inédito en la región y a nivel mundial, ha generado indignación y preocupación en la ciudadanía. El hecho de que cuatro expresidentes de la República hayan sido condenados a prisión refleja la fragilidad del sistema político peruano frente a la corrupción y deja en evidencia una deuda pendiente en la construcción de instituciones sólidas y transparentes para con la ciudadanía.