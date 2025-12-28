La celebración interminable del jefe: vinos y mareos dentro de las instalaciones de Osinergmin

En septiembre de 2025, Panorama hizo público un escándalo en Osinergmin. Omar Chambergo, presidente de esta entidad estatal, fue registrado celebrando su cumpleaños número 59 al interior de las instalaciones del organismo regulador y en pleno horario laboral. Las imágenes muestran al funcionario compartiendo con trabajadores de la institución en un festejo que incluyó consumo de bebidas alcohólicas.

Según el reportaje de Brian Matías, la celebración se inició en un restaurante de San Isidro y, alrededor de las 4:00 p. m., se trasladó al edificio de Osinergmin. Las cámaras de seguridad captaron el ingreso de un trabajador con mochilas que contenían botellas de vino, las cuales fueron distribuidas entre los asistentes dentro del despacho del titular de la entidad.

Los registros de las cámaras de seguridad también evidencian momentos críticos durante el festejo. Una trabajadora fue encontrada en evidente estado de ebriedad y tuvo que ser auxiliada por personal de limpieza y seguridad, situación que obligó a interrumpir momentáneamente la reunión. Pese a ello, no se observan acciones inmediatas para sancionar o detener definitivamente la celebración.

SE NEGARON A RESPONDER

Consultados por Panorama, los implicados evitaron brindar explicaciones. Omar Chambergo no respondió a las preguntas sobre lo ocurrido, mientras que otros funcionarios negaron su participación o se abstuvieron de declarar. Especialistas señalaron que los hechos podrían constituir faltas éticas graves e incluso delitos como peculado de uso y omisión de funciones, lo que podría terminar en posibles sanciones.