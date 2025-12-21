El sueldo que se subió Dina: investigación de Panorama marcó a Boluarte en el 2025

En el 2025, Panorama puso en evidencia los esfuerzos realizados desde Palacio de Gobierno para sacar al aire un programa dominical de la entonces presidenta de la República, Dina Boluarte, a través de TV Perú. Pese a los intentos del Ejecutivo por minimizar la investigación, documentos y testimonios recogidos por la periodista Karla Ramírez confirmaron que se avanzó en gestiones concretas para estructurar un espacio televisivo de 30 minutos.

Según la investigación, una de las primeras convocadas fue la periodista Carol Ruíz, quien el 19 de marzo acudió a Palacio de Gobierno para una entrevista. En dicha reunión se le indicó que el programa buscaría mostrar el lado humano de la mandataria y que no incluiría contenido político. Ruíz decidió no aceptar la propuesta. Fuentes del entorno presidencial señalaron que el proyecto tomó mayor impulso con la llegada de Luis Urmeneta como secretario de Comunicación Estratégica y Prensa del Despacho Presidencial.

Aunque posteriormente desde Palacio de Gobierno se difundió la versión de que el proyecto había sido descartado por razones vinculadas al calendario electoral, el equipo de Panorama pudo conocer que las gestiones continuaron. Incluso, el 7 de mayo, el conductor de TV Perú, Ricardo Alva, fue convocado para realizar pruebas de audio, permaneciendo varias horas a la espera de la presidenta Dina Boluarte, quien finalmente no acudió, dejando aquel intento inconcluso.

EL PROGRAMA QUE NUNCA SALIÓ

Tras la difusión del reportaje de Panorama, el presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, afirmó que no se trataba de un programa televisivo, sino de la exploración de “ventanas” para que la presidenta Dina Boluarte concediera entrevistas los días domingo. No obstante, la reiterada búsqueda de un conductor y la realización de pruebas técnicas refuerzan la hipótesis de que existió una intención clara de impulsar un espacio regular para la entonces jefa de Estado.