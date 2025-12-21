La joven de los 300 millones en la gestión de César Acuña: Panorama destapó investigación sobre testaferro

Un reportaje de Panorama reveló en el 2025 uno de los presuntos casos de testaferros más impactantes de los últimos años, al poner en la mira al Gobierno Regional de La Libertad, liderado por César Acuña. La investigación señala que Lucero Nicole Coca Condori, una joven de apenas 23 años, logró adjudicarse contratos por más de 300 millones de soles pese a no contar con experiencia en el sector construcción.

Según el informe periodístico, la empresa LC y EC Constructora, creada en 2023 y vinculada a Coca Condori, obtuvo dos megaproyectos en la región: el “Mejoramiento y ampliación del Corredor Vial Norte”, por 121 millones de soles, y el “Mejoramiento y ampliación del Hospital de Virú”, valorizado en 194 millones. La magnitud de las obras contrasta con el limitado perfil profesional de la joven empresaria.

El periodista Brian Matías intentó ubicar a Coca Condori en su domicilio registrado en Reniec, en el distrito de Mi Perú, en el Callao, pero fue agredido por Juan Carlos Coca Rojas, identificado como su padre. Pese a figurar como progenitor en documentos oficiales, el hombre negó conocerla. Además, se reveló que él sostuvo una reunión con César Acuña meses antes de la adjudicación de los contratos.

SU PERFIL PROFESIONAL

El caso ha generado preocupación en organismos anticorrupción. Eduardo Herrera, director de la Defensoría Nacional Anticorrupción, cuestionó cómo se puede justificar que más de 300 millones de soles estén en manos de una persona sin trayectoria técnica. Panorama también detectó inconsistencias en el perfil profesional de Coca Condori, quien evitó brindar entrevistas y solo indicó que se encuentra asesorada por abogados.