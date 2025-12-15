Encuesta de CIT: aprobación del presidente José Jerí cae al 40.7%

La más reciente encuesta nacional del Centro de Investigación Territorial (CIT) muestra una caída en la aprobación del presidente José Jerí, quien actualmente cuenta con el respaldo del 40.7% de la población, mientras que el 41.1% desaprueba su gestión. Las cifras reflejan un escenario de alta polarización y evidencian un desgaste progresivo del Gobierno a pocos meses de iniciado su mandato.

Según explicó Manuel Saavedra, director del CIT, el retroceso en la aprobación presidencial está directamente relacionado con la percepción ciudadana sobre la lucha contra la delincuencia y la criminalidad. El estudio revela que solo el 7% de los encuestados considera que la inseguridad ha disminuido, mientras que el 39% señala que ha aumentado y un 52% cree que la situación se mantiene igual.

En cuanto a la intención de voto de cara a las elecciones presidenciales del 2026, el sondeo posiciona a Rafael López Aliaga como el líder con un 13.52% de respaldo. En segundo lugar aparece Keiko Fujimori con 7.38%, seguida por Carlos Álvarez con 5.98%, cifra similar a la registrada por César Acuña, lo que anticipa un escenario electoral fragmentado.

POLÍTICAS PÚBLICAS

El informe del CIT evidencia que, además de la inseguridad, otros factores como la efectividad de las políticas públicas y la percepción de gobernabilidad serán determinantes en la evolución de la imagen presidencial. En ese contexto, el desempeño del Ejecutivo en los próximos meses será clave para revertir la tendencia y recuperar la confianza de un electorado cada vez más crítico.