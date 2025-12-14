El entierro de la lampa: Acción Popular queda fuera de las elecciones presidenciales del 2026

Acción Popular quedó fuera de las elecciones generales 2026 luego de que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) declarara nulo su proceso de elecciones primarias. La resolución excluye no solo a Alfredo Barnechea, quien aspiraba a la presidencia de la República, sino también a toda la lista de precandidatos al Senado y a la Cámara de Diputados. El organismo electoral argumentó la existencia de vicios sustanciales que vulneraron la democracia interna y el debido proceso, impidiendo la inscripción de cualquier candidatura del partido.

La decisión se produjo en medio de fuertes cuestionamientos al desarrollo de los comicios internos. Durante la jornada electoral, un grupo de militantes se congregó en los exteriores del colegio Mariano Melgar, en Breña, para denunciar un presunto fraude en la elección de delegados. Ian Guimaray, precandidato por Lima 9, acusó a Cinthia Pajuelo, expresidenta del Comité Nacional Electoral de Acción Popular, de haber alterado la lista de delegados electos sin sustento en las actas oficiales, afectando —según denunció— a 28 delegados a nivel nacional.

El fallo del Jurado Nacional de Elecciones generó incertidumbre y malestar en la militancia acciopopulista, que considera la medida desproporcionada y sostiene que la nulidad debió limitarse únicamente a las mesas impugnadas durante el proceso. Sin candidaturas válidas, el partido fundado por Fernando Belaúnde Terry enfrenta un escenario crítico que pone en riesgo su representación parlamentaria y compromete seriamente su proyecto político para el próximo ciclo electoral.

FUERA DE CARRERA

La anulación deja fuera de carrera a importantes figuras del partido. Entre los afectados figuran Silvia Monteza, Wilson Soto y María del Carmen Alva, quienes aspiraban al Senado, así como Elvis Vergara, Hilda Portero, Juan Mori, Luis Aragón y Enrique Alva para la Cámara de Diputados. También quedan excluidos referentes históricos como Víctor Andrés García Belaúnde y Alberto Tejada, además de dirigentes vinculados a investigaciones por los casos “mochasueldos” y “Los Niños”, lo que marca uno de los golpes políticos más severos en la historia reciente de Acción Popular.