Rafael Belaúnde cuenta el minuto a minuto del atentado contra su vida: candidato baleado

En una entrevista exclusiva con Panorama, el candidato presidencial Rafael Belaúnde Llosa narró con detalle los momentos de terror que vivió esta semana luego de ser atacado a balazos por dos sicarios en el distrito de Cerro Azul, en Cañete. Según explicó, el atentado ocurrió al salir de un terreno donde planea construir un condominio multifamiliar, cuando fue interceptado por una motocicleta con dos sujetos armados.

Belaúnde relató que, al verse sorprendido por los disparos, utilizó su vehículo como escudo y de inmediato sacó su arma de fuego para repeler la agresión. Indicó que realizó hasta ocho disparos con el objetivo de disuadir a los atacantes, quienes finalmente huyeron del lugar con rumbo desconocido. Tras ponerse a buen recaudo, el candidato pidió apoyo policial para ponerse a salvo.

El representante de Libertad Popular descartó que el atentado tenga un trasfondo político, pese a hallarse en plena precampaña electoral. La Policía Nacional maneja dos hipótesis vinculadas al proyecto inmobiliario que Belaúnde desarrolla en la zona. Aunque ha enfrentado anteriormente amenazas por cobro de cupos en otros proyectos en Cañete, aseguró que este caso no guarda relación con extorsiones.

SEGUNDA OPORTUNIDAD

Rafael Belaúnde Llosa afirmó que considera este episodio como “una segunda oportunidad” que le da la vida y exhortó al Gobierno a implementar medidas inmediatas para enfrentar la crisis de inseguridad que atraviesa el país. Mientras tanto, las investigaciones continúan para determinar la identidad de los autores y las motivaciones detrás del ataque.