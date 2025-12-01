Pedro Castillo y una condena con beneficios: ¿En cuántos años el expresidente podría salir de prisión?

La reciente sentencia contra Pedro Castillo —11 años, 5 meses y 15 días de prisión por el delito de conspiración para la rebelión— no implica necesariamente que el exmandatario cumpla íntegramente ese periodo tras las rejas. Aunque la pena es considerable, el tipo penal por el cual fue condenado permite acceder a beneficios penitenciarios que podrían reducir su tiempo efectivo en prisión.

El abogado penalista Andy Carrión explicó que el Poder Judicial optó por condenar a Castillo por conspiración para la rebelión y no por rebelión propiamente dicha, debido a que esta última exige un alzamiento armado, requisito que no se configuró el 7 de diciembre de 2022. A su vez, el abogado Julio Rodríguez recordó que la conspiración sanciona la capacidad de convocar y dar instrucciones para ejecutar un acto rebelde, algo que —por mandato constitucional— sí tiene un presidente de la República.

En diálogo con Panorama, el entonces jefe de la Región Policial Lima, general PNP Manuel Lozada —hoy absuelto del caso— afirmó que ese día solo dispuso que no hubiera restricciones para el ingreso y salida de congresistas del Hemiciclo. No obstante, Betssy Chávez y Aníbal Torres sí fueron condenados: la ex primera ministra recibió la misma pena que Castillo, mientras que Torres fue sentenciado a seis años, aunque cumplirá su condena en libertad de manera provisional.

¿PODRÁ SALIR EN MENOS AÑOS?

Un punto clave es que el delito de conspiración para la rebelión sí permite beneficios penitenciarios, como la redención de pena. Aunque el cálculo exacto dependerá del régimen penitenciario, del cumplimiento disciplinario y de las actividades que Castillo pueda desarrollar, especialistas coinciden en que el expresidente podría salir en libertad antes de cumplir la totalidad de la pena, siempre que acceda a dichos beneficios y cumpla los requisitos establecidos por ley.