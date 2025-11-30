Fiscal Germán Juárez tras condena de 14 años a Martín Vizcarra: “Nosotros perseguimos delitos, no personas”

El fiscal Germán Juárez Atoche, miembro del Equipo Especial Lava Jato, se pronunció tras la condena de 14 años de prisión efectiva contra el expresidente Martín Vizcarra por los casos Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua. En entrevista con Panorama, el magistrado afirmó que el Ministerio Público actúa con absoluta objetividad y que su labor no está orientada a perseguir personas, sino delitos. “Nuestro trabajo es investigar hechos delictivos”, enfatizó.

Juárez Atoche confirmó que, luego de que la defensa del exmandatario presentara una apelación, el caso pasará a segunda instancia y que su equipo ya se encuentra preparando la estrategia correspondiente para la defensa del Ministerio Público. Detalló que el fiscal superior Rafael Vela Barba asumirá la defensa durante esta nueva etapa del proceso, en la que buscarán ratificar la sentencia emitida en primera instancia contra Vizcarra Cornejo.

El fiscal también reveló información inédita sobre el proceso de colaboración eficaz que permitió sustentar la acusación contra Vizcarra. Explicó que empresarios de Obrainsa e ICCGSA, además de personas del entorno cercano del exmandatario, proporcionaron testimonios claves con el fin de obtener beneficios penales. “La colaboración eficaz sí funciona”, sostuvo, al señalar que estas delaciones fueron determinantes para demostrar el esquema de pagos ilícitos.

¿DESACTIVARÁN EQUIPO ESPECIAL?

Juárez respondió a la propuesta del fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, de desactivar el Equipo Especial Lava Jato. Señaló que una decisión de ese tipo debe analizarse con responsabilidad, recordando que el grupo ha obtenido importantes resultados. “Generalmente se desactivan equipos que no dan resultados, pero nosotros hemos logrado seis sentencias condenatorias”, destacó, al defender la continuidad del trabajo que vienen realizando en los casos de corrupción más relevantes del país.