Operativo en penal “El Milagro”: presidente Jerí inspecciona requisa en una de las cárceles más peligrosas del país

El presidente de la República, José Jerí, encabezó un operativo de requisa en el penal “El Milagro” de Trujillo, considerado una de las cárceles más peligrosas del país. Acompañado de varios ministros de Estado, el mandatario supervisó la intervención destinada a detectar e incautar objetos prohibidos utilizados por internos para actividades ilícitas dentro del establecimiento penitenciario. “Una de las primeras medidas es ingresar a los penales”, afirmó el jefe de Estado durante la inspección.

La primera fase del operativo consistió en trasladar a todos los internos hacia el patio del penal, donde fueron ubicados bajo resguardo policial. Con la zona despejada, personal del INPE y agentes policiales ingresaron a las celdas para realizar una revisión exhaustiva. En el lugar se encontraron celulares, cargadores, relojes, libretas con números telefónicos y apuntes, así como antenas artesanales y enchufes instalados clandestinamente para conexiones inalámbricas. Todo ello fue incautado inmediatamente.

Durante la intervención también se hallaron objetos prohibidos de mayor gravedad. Entre ellos, televisores dentro de las celdas, armas punzocortantes y una considerable cantidad de droga enterrada en los jardines ubicados frente a los pabellones, aparentemente destinada al consumo interno. Las autoridades señalaron que la presencia de estos elementos evidencia que las mafias continúan operando dentro del recinto penitenciario.

OPERATIVOS EN PENALES

El presidente Jerí aseguró que estos trabajos forman parte de una estrategia de control y orden en los centros penitenciarios del país. “Estas intervenciones continuarán”, anunció. Además, destacó que el objetivo central es cortar de raíz las redes de comunicación ilegal, el ingreso de droga y los mecanismos de extorsión que se articulan desde las cárceles. “El Estado tiene que recuperar el control absoluto de los penales”, enfatizó.