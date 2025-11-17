La hora final de Vizcarra: la nueva familia política del apodado “Lagarto”

Mientras avanza el proceso judicial contra Martín Vizcarra por presuntamente haber recibido sobornos durante su gestión como gobernador regional de Moquegua, el exmandatario insiste en que espera una resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que, según afirma, podría habilitarlo para postular en futuras elecciones. Sin embargo, esta afirmación ha sido cuestionada y considerada engañosa, pues actualmente Vizcarra sigue inhabilitado y a la expectativa de la lectura de su sentencia.

En paralelo, un sector de personajes políticos ha encontrado en Vizcarra una oportunidad para intentar regresar al escenario electoral. Entre ellos se encuentra la familia Lombardi Manrique, considerada hoy como su círculo más cercano. Destaca en particular Pierina Lombardi Manrique, quien hace algunos años se volvió mediáticamente conocida por llamar a Vizcarra Cornejo “Bebito Fiu Fiu”, y cuya cercanía con el expresidente continúa vigente.

Pero no solo ella. La madre de Pierina, Gianinna Manrique, también se perfila como candidata al Congreso por Perú Primero, partido fundado por Martín Vizcarra. No obstante, la candidata enfrenta una investigación fiscal por presunto peculado y organización criminal. En diálogo con Panorama, Gianinna Manrique aseguró ser inocente de las acusaciones en su contra y sostuvo que no se retirará de la contienda electoral pese a los cuestionamientos que la rodean.

CON PROCESOS EN CURSO

Lo cierto es que algunos integrantes de la nueva estructura política que acompaña a Martín Vizcarra afrontan investigaciones. Tanto el propio expresidente como una de sus principales candidatas arrastran procesos judiciales que ponen en entredicho la solidez moral del partido Perú Primero. En medio de este escenario, su círculo más cercano continúa apostando por su liderazgo como la vía para intentar recomponer su presencia en la política nacional.