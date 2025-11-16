Stephany Vega rompe su silencio: mano derecha de José Jerí responde en Panorama

Stephany Vega, asesora cercana al presidente de la República José Jerí, rompió su silencio tras las revelaciones sobre su acelerado ascenso en el Estado y su incremento patrimonial en los últimos años. En una entrevista con Panorama, la joven funcionaria aseguró que su relación con Jerí es estrictamente profesional y amical, y defendió cada paso de su carrera pública. “Yo he ganado cada mérito laboral y es lo que corresponde”, afirmó, en respuesta a las críticas por el crecimiento de sus salarios dentro del aparato estatal.

Vega también respondió por la adquisición de vehículos de alta gama y un departamento valorizado en 120 mil dólares, compras realizadas al contado según reveló el dominical. Aseguró que estos bienes tienen explicación y que forman parte de un estilo de vida que mantiene desde hace años. “Desde los 20 años tengo autos de alta gama… Se vende la camioneta, el costo es para comprar el siguiente carro”, indicó. Sobre la propiedad inmobiliaria, señaló que solo le corresponde el 50% del valor y explicó que financió su parte con un retiro de AFP de 25 mil soles, gratificaciones, bonos, ahorros acumulados y un préstamo familiar de 20 mil dólares.

Otro punto abordado fue la polémica empresa que fundó junto a dos gemelas de 18 años, cuyos nombres generaron suspicacia en la opinión pública. Vega aseguró que no existe irregularidad alguna y que las jóvenes ya transfirieron sus acciones a una nueva socia. “Son unas niñas que conozco hace muchos años… pero pasan sus acciones a otra socia. Es mi actual socia”, sostuvo, descartando vínculos sospechosos o fines ilícitos en la constitución de la compañía.

LA ÚNICA ENTREVISTA

Finalmente, la actual asesora de la Presidencia del Consejo de Ministros puntualizó que esta será la única entrevista que brindará en televisión, argumentando que no busca exposición mediática y que su rol profesional seguirá intacto pese a las críticas. “No me incomoda, pero sí es importante resaltar el trabajo que hace el presidente”, declaró. Insistió, finalmente, en que todo su patrimonio puede ser explicado y que las acusaciones en su contra carecen de sustento.