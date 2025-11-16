La asesora de José Jerí: sueldos y propiedades al cash bajo la lupa

La figura de Stephany Vega, asesora de confianza del presidente José Jerí, ha generado una intensa polémica tras la difusión de un reportaje que expone su rápido ascenso laboral y un incremento patrimonial que supera los 100 mil dólares en menos de cuatro años. Según Panorama, Vega inició su carrera en el Congreso en agosto de 2021 con un salario de 1,558 soles, pero en poco tiempo pasó a ocupar cargos de mayor responsabilidad, alcanzando remuneraciones superiores a los 16 mil soles mensuales en 2025, un aumento que sorprendió incluso a especialistas consultados.

La investigación de Karla Ramírez detalló que Vega no solo obtuvo incrementos salariales exponenciales, sino que también adquirió bienes de alto valor durante su paso por la administración pública. Entre 2023 y 2025 compró un Audi, un BMW valorizado en 60 mil soles pagado al contado y un departamento con cochera de 120 mil dólares, también cancelado en efectivo junto con su pareja. Consultada por Panorama, la asesora defendió la legitimidad de su patrimonio y aseguró que sus compras responden a años de ahorro y al retiro de su AFP.

En medio de cuestionamientos, Stephany Vega negó tajantemente tener influencia especial sobre el presidente de la República, José Jerí. Afirmó que su ascenso laboral en la administración pública se basa “en mérito propio” y rechazó que su presencia en la Presidencia del Consejo de Ministros, donde desempeña funciones de alta dirección desde la llegada de Jerí al Gobierno, responda a supuestos favoritismos. “Yo he ganado cada mérito laboral, lo he sudado”, indicó durante la entrevista.

NIEGA IRREGULARIDADES

“Desde los 20 años tengo autos de alta gama… Se vende la camioneta, el costo es para comprar el siguiente carro. Yo respondo por el 50% que me corresponde… Mi retiro de AFP fue de aproximadamente 25 mil soles… El resto son gratificaciones, bonos y ahorros de toda mi vida. Realmente no lo veo sospechoso porque yo tengo una sociedad… Yo no puedo decir que en la actualidad es un local exitoso… Estamos ajustando”, sostuvo Stephany Vega en diálogo con Panorama.