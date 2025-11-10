Carlos Álvarez en Panorama: “El país necesita mano de hierro contra la delincuencia”

El precandidato presidencial Carlos Álvarez visitó los estudios de Panorama para hablar sobre sus aspiraciones políticas rumbo a las elecciones generales del 2026. En entrevista con Carla Muschi, el comediante aseguró que la inseguridad ciudadana es el mayor problema que enfrenta el Perú y que su gobierno aplicará “mano de hierro” para combatir la delincuencia. “Vamos declarar al delincuente como objetivo militar”, expresó.

Álvarez explicó que su plan de gobierno contempla una profunda reforma en el sistema de inteligencia de la Policía Nacional del Perú, así como una mejora sustancial en la infraestructura y la logística de las fuerzas del orden. “Yo voy a derogar todas las leyes que benefician a la criminalidad”, añadió, al recalcar que se necesita firmeza y liderazgo para recuperar el control y la seguridad en las calles.

El precandidato también reveló parte del equipo que lo acompaña en esta aventura política. Entre ellos figuran la exprocuradora Julia Príncipe, el excongresista Juan Sheput y el abogado Carlos Torres Caro. “Me acompaña un gran equipo. Se sabrán sus nombres conforme pasa el tiempo. Quizás en este mes de noviembre estaré revelando nuevos nombres”, afirmó.

SOBRE OTROS CANDIDATOS

Finalmente, Carlos Álvarez se refirió a otros aspirantes presidenciales como Keiko Fujimori, sobre quien dijo que “tiene todo el derecho de seguir postulando a la presidencia”. Además, deseó suerte a los precandidatos Rafael López Aliaga y Phillip Butters. “Yo no tengo enemigos ni adversarios. Mis únicos enemigos son los violentistas de este país”, concluyó el comediante.