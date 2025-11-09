Kelly Portalatino y las sentencias del amor: congresista de Perú Libre con su pareja dentro de su despacho

Una nueva controversia involucra a la congresista Kelly Portalatino. Panorama reveló que Aldahir Nilton Zevallos Pachau, quien es su actual pareja sentimental, fue condenado en 2017 por robo agravado tras participar en el secuestro de un taxista en Huancayo. A pesar de haber purgado prisión, Zevallos registra múltiples visitas al despacho congresal de Portalatino, donde incluso permanece durante largas horas.

El caso se remonta a 2017, cuando Zevallos, entonces alumno de una escuela policial, fue detenido junto a otros cuatro individuos por el secuestro de Percy Cóndor Arauco, un taxista que fue hallado maniatado y encapuchado en la maletera de su auto. De acuerdo con la investigación periodística, Zevallos Pachau cumplió su pena y actualmente mantiene una relación sentimental con la parlamentaria de Perú Libre.

Consultada por Panorama, la cogresista Kelly Portalatino minimizó los antecedentes de su pareja y aseguró que se trata de “errores de juventud”. Además, sostuvo que todos merecen una oportunidad para reinsertarse en la sociedad y acusó a sus opositores de querer desprestigiarla políticamente. “Nosotros no podemos juzgar a las personas; hay que darles oportunidades para reivindicarse”, señaló la legisladora.

CEVASCO SE PRONUNCIA

Sin embargo, el exoficial mayor del Congreso, José Cevasco, calificó como inapropiado el uso del despacho parlamentario para fines personales. “En una institución pública no se pueden permitir estos privilegios”, advirtió. Por su parte, Zevallos envió una carta notarial negando haber sido condenado por secuestro y, según el reportaje, buscaría ingresar a la política como candidato al Congreso por Perú Libre.