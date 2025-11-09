Miedo Bellido: juicio oral por terrorismo en la puerta del horno

El congresista Guido Bellido se encuentra a puertas del inicio de su juicio oral por el presunto delito de afiliación al terrorismo. La Fiscalía le imputa haber mantenido nexos con los cabecillas de la organización terrorista Sendero Luminoso que opera en el Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM). De ser hallado culpable, podría recibir una condena de hasta 20 años de prisión.

El testimonio clave en su contra proviene del agente especial Eddy Villarroel, conocido bajo el seudónimo de ‘Sacha’. Según su versión, Guido Bellido habría actuado como enlace de los Quispe Palomino, recibiendo de su parte paquetes y memorias USB con información de carácter terrorista en 2018. La Fiscalía sostiene que el congresista utilizó este material para fortalecer su plataforma política.

En declaraciones a Panorama, el agente ‘Sacha’ aseguró que los paquetes contenían chips, números de contacto y datos sensibles vinculados a la estructura terrorista. Además, afirmó que las reuniones se realizaban en una oficina frente a la Universidad Nacional del Cusco. El exjefe de la Dircote, Máx Anhuamán, respaldó la credibilidad del testigo, recordando que se comprobó su presencia en los campamentos de los Quispe Palomino.

DESCARGO DE BELLIDO

Bellido rechazó las acusaciones y calificó el caso como un “invento político” surgido durante la segunda vuelta electoral. El legislador señaló que no conoció al testigo ni recibió material alguno. Su situación ha sido comparada con la del excongresista Guillermo Bermejo, condenado a 15 años por terrorismo, aunque Bellido insiste en que “son procesos distintos” y asegura que demostrará su inocencia en el juicio.