¿Dónde está Betssy Chávez? Golpista camino a ser declarada reo contumaz por no asistir a su juicio

El paradero de Betssy Chávez Chino vuelve a convertirse en un misterio. La exprimera ministra del gobierno de Pedro Castillo enfrenta un proceso judicial por el presunto delito de rebelión y acumula tres inasistencias consecutivas a las audiencias de su juicio oral. Ante esta situación, el Poder Judicial evalúa declararla reo contumaz, lo que podría derivar en una orden de captura en su contra.

El último viernes, el colegiado a cargo del caso decidió “tener por dispensada a la acusada por última vez”, advirtiendo que una nueva ausencia implicará su inmediata declaración de contumacia. Ni la propia excongresista ni su defensa técnica han presentado una justificación válida para su reiterada inasistencia, alimentando las sospechas sobre su actual paradero.

De acuerdo con el reportaje del periodista Brian Matías, ni el abogado de Chávez ni su entorno más cercano han tenido contacto con ella desde mediados de octubre. “Podría estar preparando su estrategia política o simplemente evitando el proceso judicial”, señaló el reportero, recordando que su silencio en redes sociales se mantiene desde septiembre, tras salir del penal.

VERIFICACIÓN DOMICILIARIA

Fuentes judiciales confirmaron que se ha ordenado la verificación domiciliaria y la revisión de sus registros migratorios para determinar si ha abandonado el país. “La ley es clara: la renuencia injustificada convierte a un acusado en contumaz”, explicó un magistrado bajo reserva. Si Betssy Chávez no comparece a la próxima audiencia del martes, pasará de procesada en libertad a prófuga de la justicia peruana.