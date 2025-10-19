José Jerí navegando en la tormenta: las calles y el estado de emergencia

Una cámara de Panorama acompañó al presidente José Jerí durante la ceremonia en Palacio de Gobierno donde recibió la sagrada imagen del Señor de los Milagros. Vestido con el tradicional hábito morado, el mandatario se acercó al Cristo Moreno, se persignó y hasta ayudó a cargar el anda, en un gesto que buscó transmitir serenidad en medio de la convulsión política y social que enfrenta el país. “Estamos en un momento especial”, expresó brevemente.

La ceremonia se realizó en un ambiente de recogimiento religioso, pero también de tensión política tras los recientes hechos de violencia registradas en el Centro de Lima. En apenas 10 días de gestión, el gobierno de transición de José Jerí ya enfrenta un escenario complejo marcado por las protestas y la declaratoria del estado de emergencia en varias regiones del país.

El episodio más crítico ocurrió el pasado 15 de octubre, cuando un ciudadano falleció durante las manifestaciones en el Centro de Lima. El caso es investigado por el Ministerio Público, mientras el suboficial de la Policía Nacional, Luis Magallanes, permanece detenido preliminarmente por los hechos. Este suceso ha encendido las alarmas sobre el manejo del orden público durante las marchas.

LLAMADO A LA RECONCILIACIÓN

Pese a la adversidad, José Jerí ha intentado tender puentes y calmar los ánimos. Desde Palacio, el mandatario hizo un llamado a la reconciliación nacional y pidió que su gobierno sea recordado como un período de transición pacífica. “Queremos que este sea un tiempo de encuentro y esperanza”, señaló, mientras el país continúa sumido en la inseguridad y expectante ante sus próximas decisiones.