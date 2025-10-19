Patricia Li: la mujer detrás del trono de José Jerí y su insólita suerte judicial

Rosa Patricia Li Sotelo, presidenta del partido Somos Perú, es conocida como la madre política del actual presidente de la República, José Jerí. Sin embargo, detrás de su influencia en el escenario político nacional, enfrenta un proceso judicial que podría resolverse de manera inesperada en los próximos días. En menos de 26 días, el Poder Judicial emitirá la lectura de sentencia en su contra por el presunto delito contra la fe pública bajo la modalidad de uso de documentos falsos.

Según la investigación, Patricia Li habría presentado diplomas y constancias de estudios falsos para obtener en 2011 el cargo de asesora del entonces congresista Fernando Andrade. La justicia deberá decidir entre dos escenarios: condenarla a dos años de prisión efectiva y al pago de 184 mil soles de reparación civil, o absolverla completamente de toda responsabilidad penal.

Fuentes del programa Panorama confirmaron que el proceso judicial podría inclinarse a favor de la dirigente política. El argumento sería la necesidad de una pericia grafotécnica sobre los documentos originales, pese a que estos no existen, ya que todos serían falsificados. Esta interpretación judicial abriría la puerta a una absolución a pesar de las pruebas presentadas en el expediente.

PATRICIA LI EVITÓ DECLARAR

Precisamente, un equipo de Panorama intentó recoger la versión de Patricia Li sobre este caso, pero la presidenta de Somos Perú evitó responder a las preguntas de la prensa. Mientras tanto, su cercanía con el presidente José Jerí mantiene bajo la lupa pública a la figura de quien muchos consideran “la mujer detrás del trono” del actual gobierno.