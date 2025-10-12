La caída de Dina Boluarte y la asunción de José Jerí: así se vivió el histórico 9 de octubre

El jueves 9 de octubre quedó marcado como una fecha clave en la historia política del Perú debido a que el Congreso aprobó la vacancia presidencial de Dina Boluarte por incapacidad moral permanente, poniendo fin a su gestión en medio de un ambiente de tensión e incertidumbre. Según reveló Panorama, la entonces mandataria intentó evitar la destitución ofreciendo la cabeza de sus ministros en un intento desesperado por frenar los votos a favor de su vacancia.

Mientras tanto, el ministro del Interior, Carlos Malaver, acudió al Parlamento para anunciar la creación de un grupo especial destinado a combatir las extorsiones, buscando mostrar acciones concretas del Ejecutivo. Minutos después, el premier Eduardo Arana también se presentó ante los congresistas, aunque sus gestiones resultaron insuficientes. En cuestión de horas, las bancadas unieron fuerzas y aprobaron cuatro mociones de vacancia que pesaban contra la presidenta.

De acuerdo con la investigación periodística, Dina Boluarte permaneció en Palacio de Gobierno, aguardando el desenlace. Aunque se esperaba un mensaje a la Nación, fuentes cercanas revelaron que la exmandataria, entre lágrimas, no pudo dirigirse al país. Paralelamente, el primer vicepresidente del Congreso, José Jerí, juramentaba como nuevo presidente de la República en medio de la sorpresa general.

HASTA LE CORTARON LA SEÑAL

Minutos después, Dina Boluarte intentó emitir su pronunciamiento final, pero la señal de TV Perú fue interrumpida, dado que ya no ostentaba el cargo de presidenta de la República. Así, José Jerí asumió la jefatura del Estado “por accidente”, como señalaron algunos analistas, dando inicio a una nueva etapa política que promete redefinir el rumbo del país tras uno de los episodios más convulsos de los últimos años.