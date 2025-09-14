Iván García sobre audio entre Santiváñez y Arana: “Estamos ante una crisis ministerial”

El analista político Iván García consideró que el audio difundido por Panorama, en el que se escucha al ministro de Justicia, Juan José Santiváñez, interceder ante el premier Eduardo Arana por su entonces cliente Miguel Marcelo Salirrosas, alias ‘El Diablo’, provoca una “crisis ministerial”. Según afirmó, la conversación pone en duda la idoneidad de Arana como presidente del Consejo de Ministros.

“Técnicamente, el responsable del regreso de Santiváñez al gabinete es Eduardo Arana. Esto pone seriamente en cuestión la integridad y la idoneidad del actual primer ministro”, señaló García en diálogo con la periodista Carla Muschi. Asimismo, consideró que el Congreso debería proceder con la censura del titular de Justicia tras la revelación del dominical.

Por su parte, el abogado penalista Luis Lamas Puccio indicó que el contenido del audio podría constituir un indicio de delitos como tráfico de influencias, peculado y cohecho. No obstante, advirtió que antes de emitir conclusiones se debe realizar una pericia técnica a la grabación para determinar y confirmar que las voces pertenecen a Juan José Santiváñez y Eduardo Arana.

¿QUÉ DIRÁ EL CONGRESO?

La polémica se suma a las denuncias previas que involucran al ministro de Justicia en presuntas gestiones irregulares a favor de Miguel Marcelo Salirrosas, exagente policial acusado de integrar la organización criminal ‘Los Pulpos’ de Trujillo. Hasta el momento, ni el Ejecutivo ni el Congreso han emitido un pronunciamiento oficial sobre el caso.