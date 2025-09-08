Carla Muschi: “Los periodistas venimos siendo objeto de permanente hostigamiento de este gobierno”

La periodista Karla Ramírez, jefa de la Unidad de Investigación de Panamericana Televisión, no solo recibió múltiples muestras de solidaridad tras denunciar un plan para atentar contra su integridad. Se conoció que también recibió una carta amenazante del director general de Inteligencia del Ministerio del Interior, quien le exige a Karla Ramírez rectificarse por la información difundida en televisión.

En ese sentido, la conductora de Panorama, Carla Muschi, rechazó las burlas del ministro de Justicia, Juan José Santiváñez, hacia Ramírez, calificándolas como un acto que busca deslegitimar el trabajo periodístico. “Una nueva amenaza a la libertad de prensa que demuestra que los periodistas en nuestro país venimos siendo objeto de un permanente hostigamiento de este gobierno”, señaló.

A este caso se suma el del periodista de Latina, Rodrigo Cruz, quien enfrenta el pedido de levantamiento del secreto de sus comunicaciones, solicitado por la Procuraduría Especializada en Delitos de Corrupción adscrita al Ministerio de Justicia de Juan José Santiváñez y aprobado por la Fiscalía. Para Muschi, esta medida atenta directamente contra la reserva de las fuentes y la independencia de la prensa.

AMENAZA A LA LIBERTAD DE PRENSA

La conductora de Panorama advirtió que estos hechos formarían parte de un patrón de presión y persecución desde las más altas instancias del poder contra periodistas que investigan sonados casos de corrupción. Ante ello, exigió garantías para el ejercicio de la labor periodística y llamó a la ciudadanía a mantenerse vigilante frente a estos intentos de vulnerar derechos fundamentales de la libre expresión.