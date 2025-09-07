Vinos y mareos dentro de instalaciones del Estado: la celebración interminable del jefe de Osinergmin

El presidente de Osinergmin, Omar Chambergo, fue captado en videos celebrando su cumpleaños número 59 dentro de las instalaciones del organismo regulador en pleno horario laboral. Las imágenes difundidas por Panorama muestran que el funcionario y un grupo de trabajadores participaron en una fiesta que incluyó licor, primero en un restaurante de San Isidro y luego en el propio despacho de la máxima autoridad de la institución.

Los registros evidencian que a partir de las 4:00 de la tarde la celebración se trasladó al interior del edificio de Osinergmin. Un trabajador ingresó con mochilas cargadas de botellas de vino, que fueron repartidas entre los asistentes. Incluso, una funcionaria fue hallada en estado calamitoso y debió ser ayudada por personal de limpieza y seguridad, obligando a Chambergo a suspender momentáneamente el festejo.

Consultados por nuestro reportero Brian Matías, los involucrados en la fiesta evitaron dar explicaciones respecto a la celebración al interior de Osinergmin. Omar Chambergo no declaró sobre lo ocurrido; Karina Flores, asesora de la Gerencia General, tampoco respondió por su participación, mientras que Jorge Díaz, señalado como la persona que trasladó las botellas, negó haber intervenido en el cumpleaños de su jefe.

FALTA ÉTICA Y DELITO

Según la abogada Virginia Naval Linares, la conducta registrada podría configurar no solo una falta ética, sino también delitos como peculado de uso y omisión de funciones, al haberse empleado recursos públicos e instalaciones estatales para fines particulares. La destitución es una de las sanciones que podría enfrentar Chambergo, en medio de un escándalo que compromete seriamente la imagen institucional de Osinergmin.