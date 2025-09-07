Delia Espinoza pide S/ 81 millones adicionales para el Ministerio Público: “Se nos fuerza a la ineficiencia”

La fiscal de la Nación, Delia Espinoza, solicitó al Ejecutivo una ampliación presupuestal de 81 millones de soles para garantizar el funcionamiento del Ministerio Público. En entrevista con Panorama, explicó que el monto adicional es necesario para cubrir gastos básicos como alquiler, pago de servicios de agua, luz e internet, entre otros. “Se nos fuerza a la ineficiencia”, advirtió.

Espinoza remarcó que el déficit no responde a una mala gestión, sino a un problema estructural que se arrastra desde hace varios años. “La delincuencia ha crecido y por eso necesitamos mayor presupuesto para poner más fiscales”, expresó, al tiempo que exhortó al Gobierno a atender el pedido para evitar que se afecten investigaciones y labores fiscales en todo el país.

Consultada sobre su relación con la presidenta Dina Boluarte y el Consejo de Ministros, la fiscal de la Nación descartó tensiones y aseguró que no existe un enfrentamiento institucional, a pesar de las denuncias constitucionales presentadas contra la presidenta de la República, Dina Boluarte. “Yo no puedo dejar de cumplir con mis funciones, no puedo dejar de denunciar”, enfatizó.

SOBRE PATRICIA BENAVIDES

Finalmente, sobre el caso de la exfiscal de la Nación Patricia Benavides, Delia Espinoza señaló que se trata de un tema “está zanjado” tras su reposición como fiscal suprema en el Ministerio Público. Asimismo, sobre las denuncias presentadas en su contra, la fiscal de la Nación subrayó que está dispuesta a enfrentar cualquier investigación, siempre y cuando se respete el debido proceso.