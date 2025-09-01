Chats y pagos por mina “El Dorado”: nuevas imágenes y documentos en caso que involucra a Nicanor y Santiváñez

Nuevos chats comprometen al ministro de Justicia, Juan José Santiváñez, quien es sindicado como presunto líder de una red de corrupción destinada a movilizar efectivos policiales a la minera “El Dorado”, ubicada en Lucanas, Ayacucho. Panorama difundió conversaciones de WhatsApp que vinculan a Santiváñez con su socio Marco Palacios Meza, el empresario minero Franco Parodi, el coronel en retiro Percy Tenorio Gamonal y el entonces jefe de la Dirección de Medio Ambiente de la Policía, general PNP Gregorio Villalón Trillo.

La Fiscalía ha autenticado una serie de chats que describen la logística y los pagos para ejecutar un operativo policial irregular en la zona minera. En un mensaje del 18 de diciembre de 2024, Tenorio informaba a sus contactos: “Ya estoy fresquito, me acaba de llamar Franco (Parodi). Temprano me escribió Villalón para decirme que hoy parten 3 camionetas con 15 hombres”. Un día después, celebraba la llegada de efectivos a la zona: “Hola July, ya llegaron los amigos del ambiente, ajajaja. Todo está muy bien”.

Otra conversación, del 26 de diciembre, apunta a presuntos pagos a niveles ministeriales. “Me acaba de escribir el Villalón. Me dice para reunirnos mañana a las 9. Y le voy a decir que de la plata del Cachetón que él mismo se la entregue al ministro para que vea que no soy yo”, escribió Tenorio, en aparente referencia a Santiváñez, conocido con el apodo de “Cachetón” entre sus allegados.

LA FISCALÍA Y SU HIPÓTESIS

La hipótesis fiscal sostiene que el actual ministro de Justicia, Juan José Santiváñez, estaba al tanto de los operativos y de los pagos relacionados. Sin embargo, Santiváñez Antúnez ha rechazado cualquier participación en estos hechos y aseguró que los traslados de personal policial son una atribución exclusiva del comando de la Policía Nacional del Perú.