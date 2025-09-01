Panorama

Chats y pagos por mina “El Dorado”: nuevas imágenes y documentos en caso que involucra a Nicanor y Santiváñez

Panorama reveló chats que muestran coordinaciones y pagos entre Juan José Santiváñez, su socio Marco Palacios y el empresario minero Franco Parodi para movilizar policías hacia la mina “El Dorado”.



Nuevos chats comprometen al ministro de Justicia, Juan José Santiváñez, quien es sindicado como presunto líder de una red de corrupción destinada a movilizar efectivos policiales a la minera “El Dorado”, ubicada en Lucanas, Ayacucho. Panorama difundió conversaciones de WhatsApp que vinculan a Santiváñez con su socio Marco Palacios Meza, el empresario minero Franco Parodi, el coronel en retiro Percy Tenorio Gamonal y el entonces jefe de la Dirección de Medio Ambiente de la Policía, general PNP Gregorio Villalón Trillo.

La Fiscalía ha autenticado una serie de chats que describen la logística y los pagos para ejecutar un operativo policial irregular en la zona minera. En un mensaje del 18 de diciembre de 2024, Tenorio informaba a sus contactos: “Ya estoy fresquito, me acaba de llamar Franco (Parodi). Temprano me escribió Villalón para decirme que hoy parten 3 camionetas con 15 hombres”. Un día después, celebraba la llegada de efectivos a la zona: “Hola July, ya llegaron los amigos del ambiente, ajajaja. Todo está muy bien”.

Otra conversación, del 26 de diciembre, apunta a presuntos pagos a niveles ministeriales. “Me acaba de escribir el Villalón. Me dice para reunirnos mañana a las 9. Y le voy a decir que de la plata del Cachetón que él mismo se la entregue al ministro para que vea que no soy yo”, escribió Tenorio, en aparente referencia a Santiváñez, conocido con el apodo de “Cachetón” entre sus allegados.

LA FISCALÍA Y SU HIPÓTESIS

La hipótesis fiscal sostiene que el actual ministro de Justicia, Juan José Santiváñez, estaba al tanto de los operativos y de los pagos relacionados. Sin embargo, Santiváñez Antúnez ha rechazado cualquier participación en estos hechos y aseguró que los traslados de personal policial son una atribución exclusiva del comando de la Policía Nacional del Perú.


