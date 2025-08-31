Gustos y gastos con dinero del Estado: desayuno, almuerzo y coffee break en el Country Club

Un reportaje de Panorama reveló que Osinergmin, entidad encargada de supervisar a las empresas de electricidad, hidrocarburos y energía del país, destinó recursos del Estado en lujosas reuniones en el hotel Country Club de San Isidro. Entre los desembolsos figuran la contratación de salones y servicios de catering para talleres institucionales y de planificación estratégica por un monto que superó los 58 mil soles.

De acuerdo con la investigación realizada por nuestro reportero Brian Matías, el organismo regulador pagó S/ 19 mil por el alquiler de un local para la revisión de estrategia institucional y S/ 38 mil por otro evento denominado “formulación de retos 2026”. Ambos se realizaron en el Salón Imperial del mencionado hotel, a pesar de que Osinergmin cuenta con instalaciones propias para este tipo de actividades institucionales.

Además del alquiler de espacios, los gastos incluyeron desayunos buffet, coffee breaks especiales, menús plateados, así como equipos de proyección y sistemas de sonido. Para Eduardo Herrera, director de la Defensoría Nacional Anticorrupción, no existe justificación válida para realizar estos gastos: “En este caso no hay ninguna justificación porque tienes el bien público que lo estás dejando de la lado por el lujo”, señaló.

RESPUESTA DE OSINERGMIN

Frente a las críticas, Freddy Falcón Obregón, vocero de la gerencia de Administración y Finanzas de Osinergmin, defendió la contratación del Country Club alegando que buscaban un espacio “donde los gerentes se concentren en la actividad”. Sin embargo, analistas políticos calificaron estas decisiones como “exquisiteces y caprichos” que revelan una preocupante falta de austeridad en el manejo de recursos públicos.