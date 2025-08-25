El estudio Santiváñez en busca de “El Dorado”: exsocios del ministro con intereses directos en mina

Panorama mostró la existencia de una carta notarial con el membrete del Estudio Santiváñez Antúnez, fechada en julio de 2024 y dirigida a la empresa minera El Dorado. El documento muestra como cliente al empresario Franco Parodi, quien exigía el pago de más de 17 millones de soles que le adeudaba la compañía por explotación concesiones.

Lo llamativo es que meses después, en septiembre y diciembre de 2024, se realizaron dos incursiones policiales en la minera El Dorado, que terminaron favoreciendo los intereses de Parodi. En ese entonces, Juan José Santiváñez se desempeñaba como ministro del Interior, lo que ha generado cuestionamientos sobre un posible conflicto de intereses.

El documento lleva la firma del abogado Marco Palacios Mesa, exsocio y amigo del hoy ministro de Justicia, Juan José Santiváñez. La revelación plantea dudas sobre la independencia de las acciones estatales en torno a la minera y ha motivado pedidos de una investigación fiscal para esclarecer si hubo actos irregulares.

NO HAY PRONUNCIAMIENTO

Hasta el momento, el ministro Juan José Santibáñez no ha brindado su versión de los hechos, aunque ha sido invitado por el programa periodístico a pronunciarse. La evidencia difundida podría abrir una nueva línea de investigación sobre su actuación y las posibles conexiones entre su entorno profesional y decisiones tomadas desde el Estado.