El “gerente general” de la congresista María Acuña: vende golosinas, pero firma los documentos de su inmobiliaria

La congresista María Acuña Peralta enfrenta nuevas críticas luego de que un reportaje de Panorama revelara que el gerente general de su inmobiliaria “Los Alizos” sería presuntamente un testaferro. Se trata de Segundo de Fina, un hombre de la tercera edad que atiende un modesto stand de golosinas y artículos de escritorio en una galería del centro de Chiclayo, pero que en los registros de Sunat aparece como responsable de una empresa valorizada en casi siete millones de soles.

La inmobiliaria “Los Alizos” fue constituida en 2015 como empresa individual de responsabilidad limitada (EIRL) y en 2020, cuando Acuña asumió una curul en el Congreso por el partido Alianza para el Progreso (APP), designó a De Fina como gerente general. Pese a que en los documentos figura encargado de proyectos de urbanización y edificaciones, en la práctica no tiene formación académica ni experiencia en el rubro, limitándose a realizar cobros de alquiler en el mismo local donde trabaja.

Consultada por el programa dominical, Roberto Shimabukuro, abogado del estudio Monroy y Shima, señaló que si el gerente general de la inmobiliaria no cumple con las labores propias de su cargo, podría constituir una alerta sobre la transparencia en la administración de la empresa. Precisamente, el equipo de investigación de Panorama intentó obtener los descargos de la congresista María Acuña, pero ella se retiró del Parlamento antes de ser abordada por la prensa.

OTROS CUESTIONAMIENTOS

El caso se suma a otros cuestionamientos en torno a la parlamentaria María Acuña. En julio de este año, la Municipalidad de Chiclayo dispuso la demolición parcial de su vivienda en construcción, ubicada en la urbanización Santuario, tras verificarse que había ocupado indebidamente parte de la vía pública en la calle Los Proverbios.