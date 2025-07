Ministro Raúl Pérez-Reyes responde a denuncia sobre acuerdos en el MEF: “Esta patraña no es casual”

En conversación telefónica con Panorama, el ministro de Economía y Finanzas, Raúl Pérez-Reyes, calificó como una patraña las afirmaciones del empresario Saúl Yabar, gerente general de la empresa IEGESA, quien aseguró, en diálogo con el ingeniero Ranjiro Nakano, haber realizado coordinaciones con el titular del MEF para lograr la adjudicación directa del Proyecto Especial Olmos Tinajones.

“Expreso mi absoluto rechazo a las afirmaciones que hace el señor Saúl Yabar, a quien no conozco, con quien no me he reunido nunca ni en público ni en privado y a quien voy a denunciar civil y penalmente por las afirmaciones que ha hecho”, sostuvo Raúl Pérez-Reyes, quien además denunció que buscan desacreditar su nombre por oponerse a la renovación del contrato de Odebrecht.

“Esta patraña no es casual. El jueves de esta semana, en una reunión con el ingeniero Nakano y el señor gobernador, llegamos a la conclusión de que en el caso del contrato de Olmos, en lo que se refiere a la presa El Limón, no se va a renovar ni se va a ampliar el contrato de Odebrecht. Quién va a asumir a partir de septiembre del 2025 es el Proyecto Especial Olmos Tinajones del Gobierno Regional de Lambayeque”, agregó.

NOVONOR NO VA A SEGUIR

“Lo que están buscando es descalificar a la persona que está justamente cuestionando la renovación del contrato de Odebrecht, que soy yo”, agregó el ministro de Economía. “La verdad no sé quién está detrás del tema, pero lo que es claro es que están buscando de sacarme del proceso con el argumento de que soy un corrupto, cosa que niego absolutamente”, finalizó Raúl Pérez-Reyes.