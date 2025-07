Empresario señala que realizó acuerdos en el MEF: coordinaciones para millonaria contratación directa

En exclusiva, el congresista Juan Burgos, presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso, presentó en Panorama un audio que revelaría presuntas coordinaciones irregulares vinculado al Proyecto Especial Olmos Tinajones. Se trata de un diálogo entre Ranjiro Nakano, presidente del Consejo Directivo del Proyecto Especial Olmos Tinajones (PEOT) y el empresario Saúl Yabar, gerente general de la empresa IEGESA.

En el diálogo, Saúl Yabar le confirma a su interlocutor haber realizado acuerdos con el actual ministro de Economía y su antecesor, José Salardi, para lograr la contratación directa. “Yo acabo de salir para definir si es que vamos nosotros a la contratación directa contigo, para no rebotar arriba. ¿Has coordinado con el ministro de Economía? ¿Has coordinado con el ministro de Agricultura?”, se le escucha decir a Nakano.

Inmediatamente, Saúl Yabar respondió: “Con el de Agricultura no, pero con el ministro de Economía sí. He estado con él dos veces. La primera vez fue con (José) Salardi y con el actual. La segunda fue con el actual. Él está de acuerdo con la contratación directa. Me dijo saca... dales a la gente del Gobierno Regional el Decreto de Urgencia, ellos lo envían, yo lo firmo, le hago firmar a Dina (Boluarte) y al día siguiente estás contratado”.

CITARÁN A INVOLUCRADOS

Para el congresista Juan Burgos, esta conversación demostraría un presunto acto de corrupción en las más altas esferas del poder que involucra directamente al Proyecto Especial Olmos Tinajones. En ese sentido, anunció que citará al actual ministro Raúl Pérez-Reyes para dar su descargo en la comisión que presidente en el Congreso, así como a los otros implicados en este audio al señalar que el caso debe ser investigado por la Fiscalía.