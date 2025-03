Mano a mano con el abogado de la presidenta: las respuestas de Boluarte sobre acusación en su contra

Juan Carlos Portugal, abogado de la presidenta Dina Boluarte, evitó confirmar o negar si la mandataria costeó de su bolsillo las intervenciones quirúrgicas a las que se sometió recientemente. "No podría darte una afirmación o negación porque no es un tema que haya hablado con la presidenta de la República", declaró, insistiendo en que este aspecto no forma parte de la investigación en curso.

El letrado también se mostró tajante al afirmar que el foco de las pesquisas debe centrarse en la supuesta omisión de funciones o abandono injustificado del cargo, descartando que la fuente de financiamiento de la operación tenga relevancia en el caso.

Un correo "apócrifo" y sin vinculación con Boluarte

Sobre la presunta existencia de un correo en el que se habría solicitado una lista de personas para ser contratadas en el Estado, Portugal minimizó su validez y aseguró que la presidenta no estuvo involucrada en ninguna gestión de contratación. "Es un correo entre dos personas que no involucra a la presidenta. Estamos completamente seguros de que se trata de un correo muy apócrifo", sostuvo.

Asimismo, el abogado subrayó que, según la información difundida en redes sociales, el mensaje electrónico fue recibido por una secretaria de Boluarte. "La presidenta no ha tenido ninguna información sobre ese correo", afirmó, descartando cualquier direccionamiento o condicionamiento en la contratación de personal estatal.

La reserva sobre la historia clínica de la presidenta

Al ser consultado sobre si Dina Boluarte habría retenido su historia clínica, el defensor legal prefirió no brindar detalles. "Yo soy respetuoso con la reserva de la investigación. Solo voy a responder aspectos que han sido expuestos en los medios de comunicación", indicó, sin confirmar ni desmentir la versión.

La negativa del abogado a profundizar en este punto ha despertado cuestionamientos sobre la transparencia en la gestión de la información médica de la mandataria, en un contexto donde se investiga si su procedimiento quirúrgico afectó el cumplimiento de sus funciones.

Defendió la necesidad de la operación

Portugal también respaldó la declaración de Boluarte sobre la naturaleza de su intervención quirúrgica, asegurando que se trató de un procedimiento estrictamente respiratorio. "Se ha demostrado que la presidenta ha firmado 91 documentos y participado en dos sesiones virtuales", enfatizó.

El abogado argumentó que estos hechos prueban que Boluarte no incurrió en omisión de funciones. "La omisión es una infracción que implica dejar de hacer algo que la ley exige, y en este caso, no se ha concretado", concluyó.