Santiváñez, el “topo” de la Diviac: siendo asesor actuó como espía y complotó contra su propio ministro

Una investigación de Panorama reveló que Juan José Santiváñez, actual ministro del Interior, fue colaborador de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac) mientras se desempeñaba como jefe del Gabinete de Asesores del Ministerio del Interior en marzo de 2024. Según el informe, Santiváñez detectó la supuesta contratación irregular de una funcionaria y decidió denunciar el hecho a la Diviac, logrando que se allanaran las oficinas de su entonces jefe, el exministro Víctor Torres Falcón.

Santiváñez envió múltiples mensajes al capitán Junior Izquierdo, utilizando el aplicativo Signal, para compartir información y coordinar acciones contra Torres. En uno de los mensajes, el actual ministro escribió: “Urgente, quieren borrar los videos del despacho. Lo puedes cag... al tío mañana”, sugiriendo una intervención. Además, insistió en que los videos de seguridad no debían ser eliminados y consultó si la Fiscalía actuaría: “Avísame si va a haber fiesta para no ir mañana. No me gustan los payasos”.

El abogado José Mejía, defensor del capitán Junior Izquierdo, sostiene que el verdadero propósito de Juan José Santiváñez no era buscar justicia, sino debilitar a su jefe y allanar el camino para convertirse en ministro del Interior. Finalmente, las coordinaciones realizadas por Santiváñez surtieron efecto, y la Fiscalía, junto con la Diviac, procedió a allanar el despacho de Víctor Torres Falcón por la contratación de Patricia del Carmen Bobadilla Terán como jefa de comunicaciones en el Ministerio del Interior.

¿ATRAPARÁ A SU EXCLIENTE?

La semana pasada, Panorama reveló que Juan José Santiváñez defendió a dos policías acusados de integrar una organización criminal vinculada a “Los Pulpos de Trujillo”. Uno de ellos fue Eber Riquelmer Juárez Moya, quien finalmente fue condenado por el Poder Judicial a 16 años de prisión efectiva. Actualmente, este suboficial se encuentra en la clandestinidad y es deber del ministro Juan José Santiváñez ubicar y capturar a su excliente.