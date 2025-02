Los Torres Saravia en EsSalud: padre y hermana de investigado por red de prostitución trabajan en el Estado

El Gobierno Regional de La Libertad anunció esta semana la salida de Javier Torres Saravia, quien se desempeñaba como Gerente Regional de Trabajo y Promoción del Empleo. Su salida se da en un contexto en el que su hermano, Jorge Torres Saravia, exjefe de la Oficina Legal y Constitucional del Congreso, está siendo investigado por presuntamente liderar una red de prostitución dentro del Parlamento.

A pesar de este escándalo, otros miembros de la familia Torres Saravia continúan laborando en el Estado, específicamente en EsSalud. Entre ellos, Sixto Torres Alsugaray, su padre, quien se desempeña como asesor en la Gerencia del Adulto Mayor de la sede central de EsSalud. Su contratación fue recomendada por la excongresista Tania Rodas, actual jefa del programa, quien ha señalado que no lo retirará de su cargo.

“Al doctor Sixto Torres Alsugaray lo conozco desde el 2016. Incluso, me ha apoyado en documentaciones y acreditaciones. Es un profesional a carta cabal. El partido (Alianza para el Progreso) no me ha recomendado su contratación. Incluso, a raíz del problema, el señor presentó su carta de renuncia el 26 de diciembre del año pasado, pero yo no le he aceptado”, sostuvo Rodas en diálogo telefónico con Panorama.

SU HERMANA EN ESSALUD

Asimismo, el equipo de investigación de Panorama pudo conocer que la hermana de Jorge Torres Saravia, Nancy del Carmen Torres Saravia, también viene trabajando en EsSalud. Ella se desempeña como administradora del Hospital de Florencia de Mora en la región La Libertad. Su presencia en el sector público ha llamado poderosamente la atención en medio de las investigaciones en curso contra su hermano.