Julio Demartini sobre su continuidad: “Hablaré con la presidenta para tomar una decisión”

En diálogo con Panorama, el ministro de Desarrollo e Inclusión Social, Julio Demartini, expresó su disposición de conversar con la presidenta Dina Boluarte sobre su eventual renuncia al cargo, tras conocerse que el Ministerio Público ha iniciado una investigación en su contra por el presunto delito de obstrucción a la justicia en el marco del caso Qali Warma.

En entrevista con Carla Muschi, Demartini señaló: “Uno no llega a ser ministro para estar involucrado en temas que son deplorables. Uno se siente desilusionado y, por supuesto, esto me hace pensar y meditar (sobre una eventual renuncia). Lo tendría que conversar con la presidenta, quien es la que me ha dado la confianza”. No obstante, aclaró que aún no ha abordado este tema.

Asimismo, el titular del MIDIS negó cualquier vínculo con Carlos Guillén, un paisano apurimeño de la presidenta Dina Boluarte, quien es señalado por supuestamente presionar a Noemí Alvarado para obtener información sobre el caso. “No lo conozco, es una persona intrascendente en mi vida”, afirmó Demartini, tratando de tomar distancia con las acusaciones que pesan en su contra.

MOSTRÓ CHATS CON GUILLÉN

Para sustentar su posición, el titular de Desarrollo e Inclusión Social mostró algunas conversaciones de WhatsApp con Carlos Guillén al señalar que este escándalo sería parte de una presunta revancha empresarial con el objetivo de obtener beneficios económicos del programa Qali Warma, el cual está destinado a garantizar la alimentación de los niños más vulnerables del país.