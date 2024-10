¡Exclusivo! Habla denunciado en caso favores sexuales: Procurador sindica a un nuevo funcionario del GORE Callao

Roberto Meléndez Arévalo, procurador público del Gobierno Regional del Callao, ofreció su versión tras las graves acusaciones de favores sexuales que salieron a la luz la semana pasada a raíz de un informe de Panorama. Según la denuncia, Meléndez estaría vinculado a un caso en el que una joven postulante habría sido condicionada para obtener un puesto laboral a cambio de favores inapropiados.

El procurador explicó que recibió a la joven en dos ocasiones a solicitud e insistencia de David Marín Peña, un funcionario de su entera confianza. “Por cortesía, lo recibí. Vino con su currículum. Me dijo que le gustaría trabajar en la procuraduría. No me hablaba más nada, solo me pedía ese favor. Fue una excepción porque tenía una amistad con él y a su insistencia, le dije pasa”, sostuvo.

Roberto Meléndez también quiso que David Marín Peña diera su versión. Este último negó haber solicitado favores sexuales y dinero en efectivo a cambio de puestos de trabajo. Incluso, deslizó la posibilidad de que su compañero Rubén Villalba, actual coordinador de la Oficina de Gestión Patrimonial del Gobierno Regional del Callao, habría utilizado su nombre para vincularlo a estos pedidos.

INVESTIGACIONES EN CURSO

Lo cierto es que, tras la denuncia de Panorama, el Ministerio Público abrió una investigación preliminar por los presuntos delitos de concusión y cohecho pasivo propio. Asimismo, la Segunda Fiscalía Especializada de Violencia contra la Mujer y los Integrantes del Grupo Familiar del Callao iniciaron una investigación por el presunto delito de acoso sexual contra quienes resulten responsables.