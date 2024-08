¡Exclusivo! Conversaciones en el chifa: el agente ‘Culebra’ y el ministro del Interior Santiváñez

Panorama difundió unos audios que comprometen al ministro del Interior, Juan José Santiváñez. En la grabación se le escucha decir que la presidenta Dina Boluarte lo nombró en dicho cargo con el propósito de que desactivara la División de Investigación de delitos de Alta Complejidad (Diviac), a cargo del coronel PNP Harvey Colchado.

“A mí, Dina (Boluarte) me pidió cerrar la Diviac, dos veces. Hasta ayer me dijo eso. Yo le he dicho: no puedo, no puedo. Tú sabes que para subir todo vale. Me preguntó: ¿usted puede desactivar la Diviac? Yo dije: sí”, se escucha decir en la conversación entre Santiváñez y su amigo el capitán Junior Izquierdo, conocido como agente ‘Culebra’.

“Él (Juan José Santiváñez) tenía un objetivo. Citando las palabras de él, para subir todo vale. Inclusive, responder afirmativamente a un requerimiento que le habría hecho la señora presidenta para luego decirle a ella misma que no va a poder cumplirlo”, sostuvo José Carlos Mejía, defensa legal del capitán Junior Izquierdo.

¿QUÉ DIJO SANTIVÁÑEZ?

Según se pudo corroborar, el diálogo entre Santiváñez e Izquierdo se produjo el 21 de mayo del 2024 en un chifa ubicado en la avenida Aviación, en San Borja. Al respecto, el ministro del Interior negó categóricamente que sea su voz y hasta dejó entrever que denunciará a los periodistas que difundan dichas conversaciones.