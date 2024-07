¡Exclusivo! Quiero ser presidente: primera mirada a candidatos madrugadores del 2026

La carrera electoral para el año 2026 parece comenzar con fuerza debido a que algunos personajes ya vienen trabajando para postular a la presidencia de la República. Es el caso del actor cómico Carlos Álvarez, quien asegura estar dispuesto a ponerse la banda presidencial si el pueblo lo elije.

Pero no es el único que pretende dar la sorpresa en las próximas elecciones. El congresista de la República, Guido Bellido, también ha mostrado su interés para tentar la presidencia, aunque señala que hasta el momento no hay nada definido. Eso sí, no ocultó sus deseos de llegar a Palacio de Gobierno.

Así como él, la exministra de Desarrollo e Inclusión Social, Fiorella Molinelli, también se perfila como posible candidata presidencial. Ella sostiene que la decisión final de presentarse a las elecciones la tendrá su partido, pero no ocultó su deseo de convertirse en la próxima jefa de Estado.

HAY 30 PARTIDOS INSCRITOS

Alfonso López-Chau, rector de la Universidad Nacional de Ingeniería, también sueña con llegar a la presidencia desde la izquierda y, de plano, descartó una eventual alianza política con personajes como Antauro Humala y Verónika Mendoza. Hasta el momento hay 30 partidos inscritos para las elecciones del 2026.