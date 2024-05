¡Exclusivo! De semana de representación a semana de promoción de sus nuevos partidos: Flor Pablo y Pasión Dávila siguiendo el ejemplo de “Chabelita”

Panorama puso al descubierto que, al mismo estilo de la congresista Isabel Cortez, los parlamentarios Flor Pablo y Pasión Dávila también están utilizando los recursos del Estado para promocionar sus organizaciones políticas en plena semana de representación.

En el caso de Pablo Medina, aprovechó su semana de representación del 20 de marzo para lanzar públicamente en Ayacucho su nuevo partido político denominado “Lo Justo”. Lo curioso es que viajó a esta ciudad con un pasaje otorgado por el Congreso que supera los 1,121 soles.

Pero no es el único. El parlamentario Pasión Dávila viajó el pasado 13 de abril a Juliaca con recursos del Congreso. Esto no tendría nada de malo si no fuera porque el legislador aprovechó esta visita para promocionar su partido político “Todos con el pueblo”.

ACTIVIDAD PARLAMENTARIA

José Cevasco, exoficial Mayor del Congreso de la República, aseguró que los pasajes que otorga el Parlamento son exclusivamente para que los legisladores se trasladen a las diferentes regiones a fin de cumplir actividades parlamentarias y no para promover intereses personales.