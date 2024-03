¡Exclusivo! Perito especialista en audio y sonido: “No hay manipulación ni inteligencia artificial en audio de Otárola”

Pepe Ortega, perito especialista en audio y sonido, aseguró que no existe manipulación ni tampoco el uso de inteligencia artificial en la grabación difundida por Panorama, la misma que compromete al premier Alberto Otárola y la joven Jaziré Pinedo, quien fue contratada dos veces en el Estado.

“No se observa ningún corte subrepticio que es típico en las ediciones o un cambio en el fondo. Es una señal de onda bastante continua. Por lo menos en el audio que he escuchado y he sometido a análisis no se aprecia ningún tipo de edición”, sostuvo el experto en diálogo con Panorama.

“Si alguien declara o afirma que hay una manipulación en los audios tendría que demostrarlo, pero a nivel técnico no se observa una edición, no se observa una manipulación. Nosotros como especialistas de audio sí podemos detectar muchas veces eso, pero en este caso no se aprecia”, añadió Pepe Ortega.

DESCARTA INTELIGENCIA ARTIFICIAL

“Yo conozco las seis o siete plataformas más usadas en inteligencia artificial para reproducir voces humanas y ninguna llegaría a este grado de complejidad de poder reproducir un diálogo entre dos personas con fondos diferentes y con ese grado de emocionalidad”, enfatizó el especialista.