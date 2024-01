Jorge del Castillo: “Los ocho casos por los que se investiga a Patricia Benavides son un refrito”

Jorge del Castillo, abogado de Patricia Benavides, señaló que los ocho casos por los que se investiga a la exfiscal de la Nación son un refrito al asegurar que no es cierto que 43 congresistas fueron beneficiados desde el Ministerio Público.

“De esos 43 parlamentarios, solo 12 votaron por la inhabilitación de la doctora Zoraida Ávalos, 31 no votaron. Entonces, no cierra el tema. Dijeron que cinco Niños estaban amarrados para votar y cuatro no votaron”, sostuvo Del Castillo.

“Aquí se ha montado una patraña que sigue dando vuelta y repitiendo estos ocho puntos que no son, sino un refrito”, agregó el exparlamentario, quien además le restó importancia a los seguimientos de la PNP, a los asesores de Patricia Benavides.

CONGRESISTAS DECLARARÁN

Finalmente, Jorge del Castillo se mostró confiado en que Patricia Benavides saldrá bien librada de estas investigaciones. Además, confirmó que algunos congresistas vinculados con su patrocinada declararán ante el Ministerio Público.