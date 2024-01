¡Exclusivo! Acosada por un jefe de EsSalud: habla por primera vez mujer denunciante

Alegre Fonseca Espinoza, quien fuera presidente ejecutivo de EsSalud durante el gobierno de Pedro Castillo, enfrenta una grave acusación, pues una extrabajadora suya lo denuncia por acosarla y hasta intentar besarla por la fuerza al interior de su oficina.

Según narró la agraviada a Panorama, los hechos ocurrieron el 16 de mayo del 2023, cuando Fonseca Espinoza ya no era presidente ejecutivo de EsSalud, sino que estaba al frente de la Gerencia Central de Seguros y Prestaciones Económicas de esta institución.

Ella asegura que acudió a su oficina para informarle sobre una reunión. Mientras utilizaba su laptop, Fonseca sacó del frigobar una dulcera con arándanos e intentó dárselos en la boca sin su consentimiento. Incluso, luego habría intentado besarla por la fuerza.

DESCARGO POR WHATSAPP

Panorama intentó comunicarse con Alegre Fonseca Espinoza para conocer su versión, pero prefirió no participar de este reportaje. Solo envió un mensaje de WhatsApp que dice: “Lo que puedo decir es que no es cierto y que la verdad saldrá a la luz y allí me entrevistas”.