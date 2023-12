¡Exclusivo! Medicamentos sin control ni supervisión: informe revela crisis en la Digemid del Ministerio de Salud

Entre el 29 de noviembre y el 01 de diciembre último, la Digemid solicitó una autoevaluación asistida junto a la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud para analizar su competencias, conocer su situación actual y cuáles son sus deficiencias.

El resultado del estudio reveló que esta entidad adscrita al Ministerio de Salud no tiene la capacidad para la supervisión adecuada y responsable de los medicamentos que se distribuyen a nivel nacional, lo que significaría un serio riesgo para los 33 millones de peruanos.

“Es una autoridad que no coordina, no tiene una estructura adecuada y no tiene los procesos que permitirían que esta evaluación de medicamentos sea eficaz y efectivo en términos de tiempo y calidad”, sostuvo Omar Neyra, experto en salud pública, en declaraciones a Panorama.

MINSA DEBE RESPONDER

“En términos sencillos, la autoridad sanitaria del Perú no garantiza la calidad, la seguridad y eficacia de los medicamentos que consumimos, porque no ha pasado estos controles”, agregó Neyra, quien además dijo que las explicaciones las debe dar el actual ministro César Vásquez.